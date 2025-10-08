8 октября в 01.30 в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о возгорании нежилого дома в д. Потаповка по ул. Совхозной.

В результате пожара уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия происшествия – неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает:

— не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

— не используйте для топки дрова, длина которых превышает ее размеры;

— не растапливайте печи горючими жидкостями;

— обязательно установите автономный пожарный извещатель: он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит даже спящего человека.

В случае пожара звоните по тел.: 101, 112.

Буда-Кошелевский РОЧС