Глава государства в торжественной обстановке перерезал символическую красную ленточку. На церемонию были приглашены представители трудовых коллективов дорожных организаций, участвовавших в строительстве моста, жители Мозырского района. По сложившейся традиции ко Дню Октябрьской революции людям преподносят подарки — значимые, масштабные объекты, и обновленный мост — один из них.

Прежний мост через Припять на этом месте был построен в 1958 году. По прошествии десятилетий активной эксплуатации ему потребовалась реконструкция. Работы велись на протяжении двух лет. Обновленный мост стал более широким (10 метров вместо 7), на нем оборудованы смотровая площадка на новой вантовой арке, лифт со стороны Мозыря, оригинальная подсветка.

Изначально движение по обновленному мосту планировали открыть в мае 2026 года, но благодаря высоким набранным темпам работ удалось сделать это уже к 7 ноября. Сам мост еще до открытия благодаря установленной вантовой арке и подсветке уже стал излюбленной фотозоной для жителей Мозыря.

В знак признательности от местных жителей главе государства преподнесли в подарок картину «Любимый город…». Это работа учителя Мозырской детской художественной школы искусств Леонида Приходько. Маслом на холсте изображен Мозырь в окружении лесов и холмов, у подножия города протекает живописная река Припять. Ее набережная — излюбленное место для прогулок жителей и гостей города, а два берега реки соединяет обновленная достопримечательность — реконструированный мост.

Картина, по словам Президента, будет передана во Дворец Независимости, где есть музей подарков главе белорусского государства от лидеров других стран, известных общественных и политических деятелей, представителей культуры и искусства, трудовых коллективов.