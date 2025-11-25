Символично, что в год 80-летия Великой Победы и в преддверии 82-й годовщины освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков коллектив центра банковских услуг №315 в г.Буда-Кошелево Региональной дирекции по Гомельской области ОАО «Белагропромбанк» передал в дар историко-культурному центру района книгу «Мой район – мой проект». Одна из глав издания посвящена Будакошелевщине, в которой отображены сведения о памятных местах райцентра. Как отмечают банковские работники, помощь в предоставлении исторических материалов оказал педагог аграрно-технического колледжа, первый секретарь районного комитета Коммунистической партии Беларуси Владимир Азарушкин.

Проект «Мой район – моя память» реализован Региональной дирекцией по Гомельской области ОАО «Белгаропромбанк» и центрами банковских услуг при партнерстве ОО «Союз женщин ОАО «Белагропромбанка».

Передавая книгу директору историко-культурного центра Светлане Авсянниковой, начальник ЦБУ №315 Александр Андрееенко обозначил важность темы мира и сохранения памяти о Победе, особенно для будущих поколений.

Наталья Логунова

Фото автора