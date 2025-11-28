Председатель райисполкома Валентин Ундруль провел заседание районного исполнительного комитета. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Александр Меркулов, главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко, руководители управлений, отделов и секторов райисполкома, председатели сельисполкомов, а также представители предприятий, организаций и учреждений района.

О ходе реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» с основным докладом выступила начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович. В качестве содокладчиков заслушали начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Виталия Казачука, начальника отдела внутренних дел райисполкома Александра Мисникова и главного врача центральной районной больницы Станислава Крылатова.

Елена Степаненко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, проинформировала о реализации государственной молодежной политики на территории района.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько рассказала о проводимой субъектами профилактики работе по признанию детей находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в государственной защите.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора