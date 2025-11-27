Летом более 200 ребят летом трудились на социально значимых объектах: помогали благоустраивать улицы райцентра, мехдворы сельхозпредприятий, придорожные и другие территории.



За проделанную работу студотрядовцев поблагодарила заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Она отметила, что текущий трудовой семестр для Будакошелевщины был положительным по достигнутым результатам. Это заслуга ребят, а также руководителей организаций, учреждений и предприятий, предоставивших им возможность поработать. Людмила Адамовна вручила награды победителям трудового семестра. В номинации «Лучший экологический отряд» лидерами стали отряды «Время первых» имени Героя Советского Союза Э.В. Лавриновича из Коммунаровской школы и «Партизан» имени Героя Советского Союза А.Л. Исаченко из аграрно-технического колледжа. Лучшими сельскохозяйственными отрядами признаны «Энергия» имени Героя Советского Союза П.Я. Головачева (Уваровичская школа) и «Свои» имени Героя Советского союза П.И. Егорова (Пенчинская школа).

Поблагодарила ребят и первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева. Она подчеркнула, что в областном этапе республиканского конкурса «Трудовой семестр» на лучший студенческий отряд и на лучшую организацию, принимающую студенческий отряд, победу в номинации «Лучший сельскохозяйственный отряд» одержал отряд «Свои» имени Героя Советского Союза П.И. Егорова из Пенчинской СШ, в номинации «Лучший командир сельскохозяйственного отряда» – командир студенческого отряда «Свои» Егор Максименко. Командир студотряда «Зеленоград» Егор Смоляков будет отмечен благодарностью областного комитета «БРСМ». Лидером признан и территориальный штаб студенческих отрядов Буда-Кошелевской РО ОО «БРСМ» с численностью молодежи до 5000 человек.

За деятельное участие в развитии студотрядовского движения, активное участие в трудовом семестре, качественно выполненную работу Татьяна Геннадьевна вручила благодарности экологическим отрядам «Зеленоград» (СШ № 1 райцентра), «Авангард» (гимназия г. Буда-Кошелево), «Новое поколение» (Бушевская СШ), сельскохозяйственным отрядам «Лидер» (Гусевицкая СШ), «Качество» (Глазовская СШ), «Викинг» (Николаевская СШ), а также командирам отрядов «Богатыри» и «Свои» Егору Смолякову и Егору Максименко.

По окончании церемонии студотрядовцы приняли участие в нанесении оцифрованных в рамках проекта «Цифровая звезда» табличек на памятники В.П. Дрозду, П.Я. Головачеву и воинам-интернационалистам. Теперь каждый владелец смартфона может отсканировать QR-код и ознакомиться с биографиями легендарных земляков. Сведения для табличек предоставлены историко-культурным центром.

Евгений Коновалов

Фото автора