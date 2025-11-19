18 ноября около 07:50 27-летний водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь на 2 км автодороги Н-4661 «Уза-Бройлерная-Коммунар» Буда-Кошелевского района, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где наехал на 45-летнюю женщину-пешехода, сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Гомельщины».

Пострадавшая двигалась в темное время суток по краю проезжей части дороги (при наличии обочины) во встречном направлении автомобилю, при этом, не была обозначена световозвращающими элементами.

В результате наезда с травмами госпитализирована в больницу.



Источник: https://gp.by

