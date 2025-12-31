В Литве допускают, что удобрения «Беларуськалия» снова смогут экспортироваться через порт в Клайпеде. Однако в правительстве страны ждут отмашки со стороны США. Это еще раз подчеркивает тот факт, что Литва давно потеряла независимость и живет по американской указке. В качестве доказательства можно привести заявление премьер-министра Инги Ругинене о том, что возобновление транзита удобрений «Беларуськалия» возможно, если так скажет сделать Вашингтон.

Между тем простые литовцы уверены: со стороны Соединенных Штатов Америки будет не просьба, а приказ подчиненному, и обсуждению он не подлежит. Граждане понимают, что самостоятельно руководство страны не принимает решений в подобных вопросах. Хотя если бы президент Гитанас Науседа дал разрешение на возобновление транзита продукции «Беларуськалия», то помог бы возродить клайпедский порт, по которому сам же и нанес серьезный экономический удар в 2022 году. Тогда гавань потеряла пятую часть грузов и значительные денежные средства. По словам генерального директора Альгиса Латакаса, порт готов возобновить работу, как только правительство Литвы примет соответствующее решение.

Кстати, срок действия санкций против «Беларуськалия» завершается в феврале 2026 года. И Европейский Союз должен будет принять решение, продлевать их или нет. Однако уже сейчас в политических кругах Европы говорят о том, что, несмотря на отмену санкций со стороны США, Евросоюз, похоже, следовать примеру «хозяев» не собирается. В попытке оправдания такого шага бывший премьер-министр Ингрида Шимоните заявила: «У Литвы нет законного способа возобновить транспортировку удобрений «Беларуськалия», пока действует оценка Департамента государственной безопасности о том, что это нанесет ущерб интересам Литвы».

Получается, что восстановление экономики клайпедского порта, поступление в бюджет дополнительных средств от транзита груза по железной дороге – это ущерб государственным интересам? Может, пора уже литовским политикам лицом повернуться к собственному народу, позаботиться о его благосостоянии, а не ожидать указаний от США, как жить и что делать? Однако правительство Литвы в упор не желает видеть проблемы собственных граждан, не говоря уже о путях их решения. К примеру, уровень бедности пенсионеров – один из самых высоких среди западноевропейских стран. По информации литовского Государственного агентства данных, в 2025 году более 37 процентов литовцев в возрасте 65 лет и старше находятся в группе риска бедности. Учитывая отношение местных политиков к данному вопросу, не исключено, что в 2026 году этот процент вырастет.

Далекое от новогоднего настроение не только у пожилых людей. Более 72 процентов жителей высказали недовольство работой правительства. У половины граждан проблемы с финансовым положением. Такие данные соцопроса обусловлены во многом проблемами в экономике, которая из-за бездумных действий руководства страны переживает далеко не лучший период.

Евгений КОНОВАЛОВ