Об итогах уходящего года и планах на будущее – в разговоре с председателем Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Валентином Ундрулем.





– Валентин Антонович, чем запомнился уходящий год?

– Год знаковый во многих отношениях. Он стартовал и завершился главными общественно-политическими событиями в стране: выборами Президента Республики Беларусь, заседанием ВНС и принятием важнейшего для страны на ближайшие 5 лет документа – Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, ознаменован юбилейной датой – 80-летием Великой Победы.

Год стал своеобразной основой для дальнейшего развития. Достижения в разных сферах – тому подтверждение. Буда-Кошелевский район занял 2-е место в области по социально-экономическим показателям среди районов с численностью населения до 30 тыс. человек, Губичский сельский Совет депутатов награжден дип-ломом II степени в номинации «Лучший городской (городов районного подчинения), поселковый, сельский Совет депутатов» в группе с численностью населения от 1100 до 1500 человек в конкурсе среди городских, поселковых, сельских Советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления, Уваровичский ЦДТ признан лучшим учреждением дополнительного образования в стране и занесен на республиканскую Доску почета.

В год 80-летия Победы литературный патриотический проект «Через года, через века – помните!», инициированный Молодежным советом при районном Совете депутатов, прошел на всех сельских территориях и объединил разные поколения. За миротворческие идеи и проекты средняя школа №1 города удостоена статуса Школа мира, торжественные перезахоронения останков советских воинов прошли в Рогини и Буда-Кошелеве. 80 яблонь как символ памяти о подвиге героев были высажены в Уваровичах под эгидой «Белой Руси» в рамках областной патриотической акции «Сад Победы». Помимо патриотических мероприятий, много было сделано по благоустройству памятных мест и братских могил. Силами предприятий, общественных организаций и политических партий, индивидуальных предпринимателей проведены ремонты на 31 захоронении.

– Продовольственную безопасность страны во многом определяет аграрный сектор. Каких результатов достигла сельскохозяйственная сфера?

– Аграрии подошли к делу со всей ответственностью и самоотдачей, трудились слаженно и результативно. Особенно это проявилось в период уборочной страды. Основная нагрузка легла на комбайнеров, водителей, машинистов зерносушильных комплексов. От их профессионализма, добросовестного отношения к труду во многом зависело успешное проведение всего комплекса сельхозработ. Как и в прошлые годы, в уборке участвовали более 80 экипажей комбайнеров, 60 из них перешагнули тысячный рубеж. Вес каравая Будакошелевщины и в нынешнем году оказался самым весомым в регионе: мы единственные в области перешагнули 100-тысячный рубеж. На областных «Дожинках» в Лельчицах обладателями 1-го места стали экипажи РУП «Белоруснефть-Особино» в составе Александра Тищенко и Владимира Греся, Степана Жгельского и Никиты Савельева. Тракторист-машинист Андрей Марцелев, один из восьми в республике, кто намолотил более 3 тыс. тонн зерна, удостоен Благодарности Президента и получил высокую награду из рук Главы государства. Медали «За трудовые заслуги» удостоена оператор птицефабрик и механизированных ферм бригады по отлову бройлерного цеха РУП «Белоруснефть-Особино» Надежда Сироткина.

Говоря об успехах земледельцев и механизаторов, нельзя не отметить плодотворный труд животноводов. Благодаря строительству новых объектов (за последние два года открыли МТК «Прибор» в Николаевке, новый производственный цех по выращиванию птицы в Теклевке) и техническому переоснащению объектов животноводческой отрасли улучшилось качество реализуемой продукции мяса и молока. Это положительно отразилось на финансово-экономическом состоянии хозяйств района. За 11 месяцев темп роста продукции сельского хозяйства составил 126,7%, в животноводстве – 133,1%, в растениеводстве – 122,3%.

Благодаря господдержке и за счет собственных средств машинно-тракторный парк сельхозорганизаций района пополнился 107 единицами техники: 19 тракторами (из них 5 – энергонасыщенные), 9 зерноуборочными комбайнами, 17 единицами почвообрабатывающей техники и др.

Достойный урожай удалось вырастить благодаря неукоснительному следованию агротехнике, а также новым технологиям. Так, в РУП «Белоруснефть-Особино» нынешний сезон стал первым для выращивания подсолнечника. На площадях в 570 га собрали 1075 тонн ценной масличной и кормовой культуры.

– Как сработала экономика?

– Ни в одной сфере экономики не было второстепенных задач, потому что за каждой из них стоят вопросы жизнеобеспечения жителей района. Работали над выполнением социально-экономических прогнозных показателей.

Предприятиями промышленности, специализирующимися в основном на производстве мяса, мясных полуфабрикатов, изделий из пластмассы, за 11 месяцев произведено продукции на сумму 452,3 млн. руб., при этом индекс промышленного производства сложился на уровне 104,4%. Основное влияние на формирование данного показателя оказывают ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат», РУП «Белоруснефть-Особино».

Несмотря на санкционное давление, 14 предприятий и организаций различной формы собственности экспортировали конкурентоспособную продукцию в Российскую Федерацию, Китай, Грузию, Узбекистан, Кыргызстан, Армению и Казахстан. По итогам 11 месяцев экспорт товаров составил порядка 145 млн. долл. США.

Важными для нас остаются вопросы инвестиционного развития. За 11 месяцев в экономику района инвестировано 152,4 млн. руб., из них 44,5 млн. руб. направлены на приобретение оборудования и транспортных средств.

Среди важных показателей – рост среднемесячной заработной платы. Он составил 20,2%, что является весомым, на мой взгляд, результатом.

За 11 месяцев в районе создано 9 новых юридических лиц, зарегистрировано 30 индивидуальных предпринимателей. Это способствует расширению спектра предоставляемых услуг, формированию здоровой конкуренции и созданию новых рабочих мест.

Важным остается вопрос торгового обслуживания населения, а также сохранения и расширения действующей торговой сети. В этом году открыто 3 торговых объекта. К слову, кафе «Диалог» в г.п. Уваровичи, магазин «Крама 2» в д. Руденец и магазин «Крама 3» в Смычке расположились на ранее неиспользуемых площадях.

– На что была направлена деятельность строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства?

– По итогам года ввели в эксплуатацию 8 273 кв. м общей площади жилья (или 100,4% к плану), в том числе индивидуального жилищного строительства – 6 127 кв. м, многоквартирный дом – 2 052 кв. м, жилой дом опытного лесхоза – 94 кв. м.

Проведены капремонты жилфонда на 5 объектах, расположенных в райцентре, Октябре и Красном Знамени. В Широком и Потаповке реконструировали участки тепловых сетей.

В январе введена в эксплуатацию станция обезжелезивания в Церковье, в апреле выполнены замещающие мероприятия и введены в строй 6 мини-станций в н.п. Бацунь, Зеленый Дуб, Кошелево, Недойка, Красный Свет и Теклевка.

В рамках программы «Комфортное жилье» реконструированы линии электропередачи в аг. Губичи, до конца года планируется завершить работы по реконструкции сетей в Боровом Ляде и Заречье (Чеботовичский сельсовет).

Дорожной службой за 11 месяцев текущего года проведены работы по профилированию дорог в объеме 371,6 км, подсыпке заниженных мест песчано-гравийной смесью в количестве 3 709 м³, произведен ямочный ремонт в объеме 11 828 м².

В районе обустроены и отремонтированы 3 велосипедные парковки, более 200 малых архитектурных форм.

– Развитие социальной сферы, как и прежде, остается одной из приоритетных и основополагающих?

– Да, это действительно так. В отрасли образования выполнен значительный объем работ по подготовке учреждений к новому учебному году. Частично отремонтирована кровля в дошкольном центре развития ребенка г. Буда-Кошелево, установлены оконные блоки в Буда-Люшевской школе, Неговском и Кошелевском детских садах. Заменили электропроводку в Губичской и Николаевской школах. Открыта многофункциональная спортплощадка в Коммунаровской школе.

Благодаря созданным комфортным условиям учащиеся и педагоги порадовали своими достижениями. По итогам участия в областных и республиканских интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах получено 180 дипломов 1, 2, 3 степеней, из которых 55 – награды рес-публиканского и 46 международного уровней. В областных и республиканских конкурсах профессионального мастерства завоевано 2 диплома республиканского и 13 – областного уровня. Хороший результат продемонстрировали наши выпускники: 6 одиннадцатиклассников получили 100-балльный результат на ЦТ, 8 – стали обладателями золотых и серебряных медалей, аттестатов особого образца.

Плодотворным выдался 2025-й для наших спортсменов. Выступая на соревнованиях разного уровня, спортсмены-учащиеся, воспитанники ДЮСШ «СПАРТА» завоевали более 170 медалей различного достоинства. 5 представителей школы входят в состав национальной сборной команды Республики Беларусь. Порадовали творческие коллективы, которые выступали на областных и районных мероприятиях.

Для медиков района год ознаменован 140-летием образования системы здравоохранения. Обеспечивая жителей квалифицированной медицинской помощью и выполняя доведенные показатели, коллектив ЦРБ продолжает работать над укреплением материально-технической базы. Выполнены ремонты в приемном и детском отделениях, систем отопления на ФАПах, хозяйственным способом отремонтирован эндоскопический кабинет, в женской консультации произвели замену оконных блоков. Машинный парк обновился 3 автомобилями скорой помощи. Закуплено оборудование: аппарат УЗИ, кислородный ингалятор, кардиограф, тонометры внутриглазного давления, компьютеры и др.

По-прежнему в центре внимания остаются вопросы социальной защиты наших граждан. Своевременно и в полном объеме выплачиваются пенсии, действующей системой госпособий в районе охвачено 1168 детей. За 11 месяцев райисполкомом принято 30 решений о назначении семейного капитала и 38 решений о его досрочном использовании. Досрочно средства семейного капитала многодетные семьи в основном используют на улучшение жилищных условий.

Совместная работа всех субъектов профилактики обеспечила стабильность и контролируемость криминогенной обстановки в районе.

– 2025 год объявлен Годом благоустройства. Что было сделано в этом направлении?

– Многое в наведении порядка и в благоустройстве зависит сегодня не только от наличия финансовых средств, но еще больше – от исполнительности и инициативности, желания каждого из нас сделать свою малую родину чище и краше. За время проведенных в районе субботников, месячников по благоустройству, санитарных дней проведен значительный объем работ как в райцентре, так и на территориях сельсоветов.

За год снесено 105 пустующих жилых домов, в результате в хозоборот вовлечено 25,9 га земли. В нашем районе, как в наиболее пострадавшем от июльской стихии прошлого года, продолжились лесовосстановительные работы. Более 1350 человек приняли участие в республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!»

– Несколько слов о планах и перспективах.

– Поступательно продолжить все начатые преобразования, чтобы нашим гражданам жилось и работалось комфортно на малой родине, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне. В рамках пятилетки качества в 2026-м запланированы ремонт и строительство жилья, дорог, соцобъектов. Преобразования ожидают г.п. Уваровичи: будут реконструированы участки водопроводных сетей по ул. Советской, Ленина, пер. Трудовому и Советскому, водопроводные сети по ул. Садовой, запланирована реконструкция Уваровичского социального пансионата «Луговой». В Коммунаре будет возведен многоквартирный жилой дом по ул. Гомельской, а в райцентре продолжатся работы по реконструкции стадиона. На смену медным линиям связи в Октябре, Узе, Дуравичах и Уваровичах придут волоконно-оптические. В Шарибовке, Ивольске, Ветке Кошелевского сельсовета запланирована реконструкция электросетей. Будет реализован ряд инвестиционных проектов в РУП «Белоруснефть-Особино», на предприятиях малого и среднего предпринимательства.

Вступая в должность, при первой встрече с активом я обозначил, что вместе нам предстоит реализовывать ряд первостепенных задач: дальнейшее развитие сельхозотрасли, рост инвестиций, создание новых рабочих мест, привлечение кадров и закрепление их на местах. Эти и другие вопросы по-прежнему остаются в приоритете.

– Ваши пожелания будакошелевцам в канун Нового года.

– Хочу поблагодарить трудовые коллективы и жителей за единство и осознанный выбор на президентских выборах, за преданность малой родине, добрые дела на ее благо, активное участие в жизни общества и страны.

Пусть наступающий год для всех нас будет стабильным и удачным, временем новых перспектив, воплощения поставленных задач и исполнения самых заветных желаний. Искренне желаю жителям и гостям района крепкого здоровья, мира, счастья и добра, а Будакошелевщине – дальнейшего развития и процветания.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива