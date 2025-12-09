С журналистами пообщался заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Евгений Рихтиков.

Указ, подписанный Президентом Беларуси 31 января 2025 года, состоит из двух основных пунктов.

Первый дает возможность застройщикам, если они строились по проектной документации, которая ранее прошла экспертизу, либо по проектам повторного применения, ввести объект в эксплуатацию только на основании заключения Госстройнадзора (ранее для приемки в эксплуатацию объектов требовалось минимум пять заключений), что значительно сокращает сроки приемки.

Но есть нюанс – объект должен быть построен по проектной документации, которая в обязательном порядке прошла госэкспертизу. Аналогичное требование к изменениям, которые вносились в процессе строительства.

Второй пункт указа позволяет застройщикам возводить на своем земельном участке объекты 4 и 5 классов сложности только на основании эскизного проекта и чертежей. Действие указа не распространяется на физлиц, а также в случаях, если ведется строительство многоквартирных жилых домов, относящихся к 4 категории.

Министерством архитектуры и строительства разработана подробная инструкция, в которой описаны десять простых шагов, с помощью которых можно воспользоваться Указом № 46.

– Для начала нужно оценить объект, попадает ли он под требования указа. Если все критерии соблюдены, внутренним приказом предприятие или ИП принимают решение, что строительство будет вестись по упрощенному порядку. Разрабатывается эскизный проект, который согласовывается в органах архитектуры, местных исполкомах. Далее набор чертежей регистрируется в ЕРОКСе, органах Госстройнадзора, после чего начинается строительство, а в последующем – осуществляется приемка в эксплуатацию. Отличие от классического порядка возведения объекта – в значительном сокращении сроков строительства от идеи до реализации, – подчеркнул Евгений Рихтиков.

На Гомельщине на данный момент зарегистрировано семь объектов, возводимых по Указу №46.

Отмечалось, что несмотря на упрощенку, документ достаточно жестко регламентирует процесс строительства и приемку объектов в эксплуатацию.