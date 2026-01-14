В эти морозные зимние дни особенно важно дарить тепло и внимание людям золотого возраста. Миротворцы и соцработники посетили долгожителей района, чьи юбилеи выпали на период с 23 декабря по 14 января.

Поздравления и подарки получили Мария Филипповна Солдатенко, которая в этом году отметила 95 лет, Антонина Михайловна Торманова и Ева Кирилловна Прокопенко – обеим исполнилось 90.

«Такие встречи очень важны. Именно в такие моменты понимаешь, что мы сделали нужное дело», – поделились впечатлениями юные миротворцы.

Елизавета Малая

Фото автора