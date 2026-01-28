Сегодня юные миротворцы Будакошелевщины, проявив инициативу, навестили железнодорожников и угостили их горячим чаем со свежей выпечкой. Также школьники воспользовались возможностью лично пообщаться с представителями этой нелегкой профессии, узнать о секретах профессионального мастерства, а также выразили признательность за труд в сложных погодных условиях. Благодаря именно этим людям обеспечивается надежная и безопасная работа железнодорожного транспорта, а значит, и обеспечивается комфорт граждан в повседневной жизни.

«Согрей теплом» – совместная акция Гомельского отделения ОО «Белорусский фонд мира» и Гомельского отделения Белорусской железной дороги.

Ирина Снежная

Фото автора