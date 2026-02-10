Да Міжнароднага дня роднай мовы Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі разам з радыё «Культура» запрашаюць прыняць удзел у дыктоўцы па беларускай мове.
Анлайн-дыктоўка пройдзе (https://t.me/radiokultura/7502) 20 лютага (пятніца), з 13:00 да 14:00 непасрэдна ў памяшканні Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа НАН Беларусі (г. Мінск, вул. Сурганава, 15).
Слухаць трансляцыю можна:
— на хвалі 102.9 FM (радыё «Культура»),
— у online-фармаце www.radiokultura.by,
— у Нацыянальным радыёплэеры radioplayer.by,
— а таксама праз разумную калонку Аліса.