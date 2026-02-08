8 февраля в 11.09 поступило сообщение о пожаре двухквартирного дома в д. Чеботовичи Буда-Кошелевского района по ул. Школьной.
В результате пожара уничтожено имущество, закопчены стены на кухне в квартире. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия Вашей безопасности!
— не эксплуатируйте отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
— не бросайте спички и окурки. Убедитесь, что они полностью потушены;
— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;
В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.
Буда-Кошелевский РОЧС