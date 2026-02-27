Среди участников диалога – старшеклассники, молодые педагоги, активисты районного штаба молодежного движения «Искра», члены районного отделения партии «Белая Русь», районной организационной структуры РГОО «Белорусское общество «Знание».

Лейтмотив встречи: Беларусь – наш общий, большой и уютный дом. И от того, насколько мы активны, насколько мы знаем его устройство и законы, зависит, каким будет наше будущее.

В качестве спикеров на мероприятии выступили: председатель районного штаба молодежного движения «Искра» Станислав Сильченко, член районного штаба «Искры» Станислав Немцев, член районного отделения партии «Белая Русь» Ольга Володина.

Станислав Сильченко рассказал о создании и развитии молодежного партийного движения «Искра» при Белорусской партии «Белая Русь». Буквально за полгода оно прошло путь от инициативы до оформленной структуры с собственным руководством и региональными отделениями. Проведены учредительные собрания, запущены образовательные проекты («Модуль»), организованы форумы («Со-действие»). «Искра» – это не просто молодежное крыло. Это новый партийный формат, нацеленный на подготовку политически грамотного кадрового резерва, вовлечение молодежи в решение государственных задач и обеспечение преемственности поколений. Слоган молодежного движения гласит: «ИСКРА – твой шанс зажечь будущее». И, судя по первым результатам, это будущее уже наступает.

На примере Буда-Кошелевского районного штаба видно, как идеи движения воплощаются в жизнь: от волонтерской помощи и патриотических акций до разработки инновационных проектов по сохранению исторической памяти. Сегодня в районе сформирован первичный штаб движения в составе 10 человек. Его деятельность с первых дней была направлена на практическое участие в жизни района: активисты вошли в состав команды партии «Белая Русь» на спортивном мероприятии «Союз созидающих сил», участвовали в районной патриотической лыжне «Время первых», проявили гражданскую сознательность, участвуя в ликвидации последствий сильного снегопада – как в составе волонтерских отрядов, так и на своих рабочих местах.

Станислав Сильченко поделился также опытом участия в образовательном проекте «Модуль» в Минске. Цель проекта – дать молодежи «Искры» знания и навыки для активной партийной работы. В течение 5 дней теория партийного строительства превращалась в практику путем встреч с депутатами, политологами, медиа-специалистами и государственными деятелями. Посетили Палату представителей Национального собрания, изучая законотворческий процесс. В Центральной избирательной комиссии ознакомились с основами избирательного права. Азы публичных выступлений отрабатывали в павильонах Белтелерадиокомпании и редакции газеты «Минск-Новости». Завершающий день был посвящен политической аргументации и работе с генеративным искусственным интеллектом. Кульминацией «Модуля» стала публичная защита социальных проектов в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Проект Гомельской области получил название «Живая лента памяти». Его суть – сохранение уникального культурного наследия через создание публичного цифрового архива. Планируется записывать видеоинтервью со старожилами (ветеранами, детьми войны), чтобы зафиксировать их личные воспоминания о XX веке. Материалы будут опубликованы в соцсетях и на YouTube. Преимущество проекта в том, что его можно адаптировать и реализовать в любом районе области, решая проблему утраты живой памяти и разрыва поколений.

Лидер районного штаба молодежного движения отметил, что параллельно с «Модулем» в Речице во Дворце культуры и техники «Нефтяник» стартовал форум «Со-действие», собравший порядка 80 участников со всей Гомельщины. Начался форум с диалога о роли молодежи в реализации 7 приоритетов социально-экономического развития до 2030 года. Спикером выступила заместитель председателя областного отделения партии Ольга Федорович. Председатель областного штаба Николай Скинтиян рассказал о проделанной работе. Важным стало взаимодействие с экспертами: участники обсудили с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Мариной Тимошенко варианты сотрудничества. От районного штаба участие в форуме принял активист Станислав Немцев.

Почему сегодня знание истории Беларуси не просто школьный предмет, а база для активной гражданской позиции? Что нужно знать молодым людям об истории своей страны, чтобы, придя впервые на избирательные участки, они чувствовали себя не просто наблюдателями, а наследниками великой истории и хозяевами в своем доме? Эти и другие вопросы обсудил с молодежью спикер Станислав Немцев.

Член партии «Белая Русь» Ольга Володина поделилась с представителями молодого поколения своим видением, почему быть активным членом партии сегодня престижно и перспективно, почему «Белая Русь» поддерживает инициативы молодежи.

Продолжением встречи стала интеллектуальная игра, посвященная истории, государственным символам и устройству Беларуси, а также основным темам, обсужденным в ходе встречи.

Наталья Логунова

Фото Ирины Снежной