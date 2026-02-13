Организаторами конкурса явились Буда-Кошелевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, отдел образования, Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных.

В этом увлекательном и познавательном конкурсе приняли участие 16 учреждений образования, что свидетельствует о высоком интересе к вопросам безопасности среди молодежи. Участники разделились на три группы: учащиеся 1-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов.

Торжественное открытие конкурса состоялось в актовом зале школы, где организаторы выразили теплые слова поддержки и пожелания успехов всем участникам.

Ребята, полные энтузиазма, разошлись по кабинетам, чтобы продемонстрировать свои знания в области основ безопасности жизнедеятельности, пройдя тестирование.

Конкурс стал не только площадкой для состязаний, но и местом для активного общения и веселого времяпрепровождения. Участники участвовали в творческих мастер-классах и делали памятные фотографии. Это создало атмосферу дружбы и сплочённости среди школьников.

Начальник районного отдела по ЧС Виталий Казачук отметил высокий уровень подготовки участников: «Все ребята показали достойный уровень знаний в области безопасности жизнедеятельности. Независимо от результатов, каждый участник получил самое важное – знание правил безопасности и действий в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, заряд позитива и море эмоций».

Закончился конкурс торжественным награждением победителей и вручением памятных призов из рук начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Ребята, занявшие первые места в своих возрастных категориях, будут представлять наш район на областном этапе конкурса. Это замечательное достижение не только для них, но и для всех участников, которые продемонстрировали свои знания и навыки в области безопасности.

Буда-Кошелевский РОЧС