В работе совета приняли участие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, представители отдела образования райисполкома, центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций, районного центра гигиены и эпидемиологии.
В ходе заседания обсуждались вопросы организации безопасного горячего питания в учреждениях образования района, его удешевления путем организации на территориях школ приусадебных участков.
Руководители учреждений образования делились опытом работы по организации производственного контроля. С положительной стороны отмечена работа Узовской, Дуравичской, Коммунаровской, Уваровичской, Кривской средних школ, гимназии райцентра, средней школы №1 и начальной школы г. Буда-Кошелево.
В ходе работы было отмечено, что пищеблоки учреждений образования обеспечены качественными и безопасными продуктами питания, необходимым технологическим оборудованием, что позволяет активно внедрять в меню новые блюда с учетом вкусовых предпочтений учащихся. Тем самым, исключается наличие отходов продуктов и рационально используются бюджетные средства при организации питания.
Процесс организации питания находится на постоянном контроле как у руководителей учреждений образования, так и всех заинтересованных служб.
Евгений Коновалов
Фото автора