Снег на крышах зданий и строений, образование сосулек и наледи – привычное явление в зимнее время года. Однако оно представляет угрозу для безопасности граждан, ведь избыточная снеговая нагрузка может стать причиной несчастных случаев, проседания кровельных конструкций.

В области зафиксировано 8 случаев обрушения строений, это и крыши домов, и хозяйственные постройки, и складские строения. Один из таких инцидентов произошел 7 февраля в агрогородке Липляны Лельчицкого района. На одном из подворий на мужчину обрушилась кровля деревянного навеса. Без помощи спасателей здесь не обошлось: работники МЧС выезжали на место и извлекали пострадавшего из-под завала.

За минувшие сутки был зарегистрирован случай обрушения: в агрогородке Новоселки Ветковского района в одноэтажном жилом доме под тяжестью снега обрушилась кровля. Жильцы дома, к счастью, не пострадали.

Рекомендации от МЧС:

‒ Важно своевременно снижать снеговую нагрузку на строения. При этом работы необходимо выполнять регулярно и с соблюдением требований безопасности. Планируйте расчистку крыши заранее, не допускайте скопления осадков на объектах частной формы собственности.

– Важно быть особенно внимательными при движении по улицам, нужно держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт. При наличии ограждения опасного места не пытайтесь проходить за ограждение, а обойдите опасные места другой дорогой. Не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши.

– Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.

Буда-Кошелевский РОЧС