Средняя школа №1, которой присвоен статус «Школы мира», принимает участие в областной акции Белорусского фонда мира, посвященной Дню памяти юного героя-антифашиста.



В учреждении проходит серия патриотических мероприятий. В уроках мира и мужества ребятам о героизме пионеров-героев Гомельщины в годы Великой Отечественной войны рассказывают не только учителя. Сегодня в мероприятии приняли участие председатели и активисты районных организаций совета ветеранов и Белорусского Красного Креста.

Они напомнили ребятам о цене мира, рассказав о подвигах юных защитников Родины. Будакошелевцы, как и все белорусы, помнят и гордятся их мужеством.

Наталья Логунова

Фото из архива участников