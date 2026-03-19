Глава региона подвел итоги минувшего года в разрезе ключевых отраслей, наметил планы на развитие Гомельщины.

– Иван Иванович, подходит к концу первый квартал 2026-го. Подведены итоги социально-­экономического развития, намечены перспективы. Возвращаясь к году ушедшему, скажите, чем 2025-й запомнился лично вам?

– Год прошел под знаком благоустройства, и наша область признана лучшей по благоустройству в стране. Мы отпраздновали 80-летие Великой Победы. 80 мирных лет сильная, свободная Беларусь уверенно идет по избранному пути.

С честью провели выборы Президента Республики Беларусь. На Гомельщине практически единогласно поддержали курс Александра Лукашенко. В декабре состоялось Всебелорусское народное собрание, где впервые принят стратегический документ – Программа социально-экономического развития до 2030 года.

Приступили к реализации пятилетней Программы развития Припятского Полесья. Разработанные мероприятия будут способствовать развитию Полесья на века.

Продолжили работу по сохранению исторической памяти. В Гомеле установили памятник маршалу Победы Константину Рокоссовскому, в Первомайске Речицкого района – памятный знак «Скорбящая мать». Ведем реконструкцию на мемориале в честь начала операции «Багратион». Открытие обновленного комплекса запланировано на лето этого года.

– Насколько уверенно мы плюсуем в экономике?

– Приложено немало усилий для повышения благосостояния жителей региона. И нам действительно есть чем гордиться. Но есть и над чем работать.

Экономика Гомельщины – мощный многопрофильный комплекс, который уверенно движется вперед. Промышленность работает стабильно и ритмично. Сельское хозяйство прибавляет. Малый и средний бизнес сохраняет высокую деловую активность. Отдельно отмечу инвестиции, они формируют фундамент будущего роста.

Вклад области в экономику страны остается весомым. Это более 11% валового внутреннего продукта страны, 17% промышленного производства и по 12% сельхозпродукции, розничного товарооборота и инвестиций в основной капитал.

– Какие отрасли и отдельные предприятия можно отметить?

– Основа экономики региона – промышленность. В области работает более 200 крупных и средних предприятий. Это почти пятая часть индустриального комплекса страны. Наш промсектор формирует более трети валового регионального продукта.

Предприятия «Белоруснефти» добыли более 2 миллионов тонн нефти. Петриковский горно-обогатительный комплекс выпустил свыше миллиона тонн хлорида калия. «Гомсельмаш» произвел почти 2000 единиц техники и машинокомплектов.

Годовой результат Гомельского химического завода – 850 тысяч тонн удобрений, Светлогорского ЦКК – 370 тысяч тонн целлюлозы. Металлурги БМЗ выплавили 1 миллион 800 тысяч тонн стали. «Гомельстекло» выпустило 21 миллион квадратных метров листового стекла, холдинг «Белорусские обои» – более 150 тысяч тонн бумаги и картона, 35 миллионов рулонов обоев.

Вклад предприятий пищевой промышленности также весом: «Мозырьсоль» – 420 тысяч тонн соли, фабрика «Спартак» – почти 10 тысяч тонн шоколадной продукции, Рогачевский МКК – свыше 65 тысяч тонн сгущенного молока и 214 тонн сыров и цельномолочной продукции.

Улучшилась инвестиционная активность. В экономику области с ростом более чем на 16% вложено 7 миллиардов рублей. Реализовано свыше 100 инвестиционных проектов, проведено более 300 мероприятий по модернизации предприятий.

В 2026 году эта работа продолжается. Планируется реализация более 120 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 7 миллиардов рублей. Крупнейшие из них – строительство комплекса по производству полипропилена на Мозырском НПЗ, создание нового бумажного производства на базе Светлогорского ЦКК, модернизация Гомельского химического завода и масштабное обновление мощностей холдинга «Гомсельмаш».

– Сохраняет ли экономика области свою экспортоориентированность?

– На внешние рынки поставляется более половины произведенной на Гомельщине продукции. Экспорт товаров и услуг в 2025-м превысил 4 миллиарда долларов. География поставок по товарам – более 60 стран, по услугам – свыше 120.

Ключевым партнером остается Российская Федерация – почти 80% экспорта. При этом укрепляются позиции на рынках ЕАЭС и Китайской Народной Республики. Успешно работаем в Африке, выходим на рынки Латинской Америки.

В 2025 году состоялся 19-й Гомельский экономический форум, который объединил 500 участников из десяти стран. Организовано 18 визитов официальных делегаций Гомельской области в Россию, Китай, Казахстан. Наш регион посетили 24 официальные зарубежные делегации. По итогам этой деятельности подписаны соглашения о сотрудничестве и коммерческие контракты на 180 миллионов долларов.

– Доля частного бизнеса в пополнении бюджета остается высокой?

– Малый и средний бизнес – важное звено экономики. Сегодня это более 10 тысяч организаций и свыше 24 тысяч индивидуальных предпринимателей. В областной бюджет от них поступило 1,3 миллиарда рублей – почти треть доходной части.

В 2025 году зарегистрировано 1200 новых организаций, более 200 – в производственной сфере. Свыше полутора тысяч человек начали деятельность как индивидуальные предприниматели.

Если брать в целом год, финансовые результаты предприятий и организаций региона демонстрируют стабильную положительную динамику. Выручка превысила 64 миллиарда рублей. Прибыль от реализации составила 3,6 миллиарда, что на 40% выше предыдущего года. Все отрасли реального сектора сработали рентабельно.

