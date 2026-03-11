В работе собрания приняли участие заместитель председателя Гомельской областной организации профсоюза работников образования и науки Наталья Филипенко, начальник отдела образования райисполкома, член президиума районного комитета профсоюза работников образования и науки Надежда Романова, члены районного комитета профсоюза работников образования и науки.

На повестке дня – вопросы, касающиеся реализации районной профсоюзной организацией Профсоюза в 2025 году программ деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, Профсоюза на 2025-2029 годы, задач на 2026 год, исполнения сметы доходов и расходов, внесения изменений в составы президиума, ревизионной комиссии.

Докладывая о деятельности районной организации Профсоюза в 2025 году, ее председатель Елена Парфененко отметила, что все поставленные задачи реализовывались посредством роста охвата профсоюзным членством среди работающих, повышения заработной платы работникам, осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда, реализации стандарта профсоюзного бюджета по организации экскурсионно-туристической деятельности, санаторно-курортного лечения и оздоровления членов Профсоюза и их семей.

Профсоюзный лидер подробно остановилась на основных направлениях деятельности организации: социальном партнерстве, социально-экономической работе, охране труда, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельности, работе с ветеранами и молодежным активом.

Для районного комитета Профсоюза и первичных профсоюзных организаций определены следующие задачи на текущий год: дальнейшая реализация программ санаторно-курортного лечения и оздоровления, туристско-экскурсионной деятельности, оказание практической и методической помощи общественным инспекторам по охране труда, освещение в средствах массовой информации, интернет-ресурсах деятельности организации, поддержка и реализация профсоюзных инициатив, направленных на формирование гражданской ответственности, патриотизма и семейных ценностей среди молодежи.

Елена Парфененко также анонсировала проведение знаковых мероприятий в 2026 году: районного конкурса рисунков среди детей членов профсоюза «Портрет любимой мамы», устного журнала «Женщины-педагоги Будакошелевщины в годы Великой Отечественной и послевоенное время», слета педагогических династий, посвященного 105-летию профсоюзного движения. Призвала коллег действовать по принципу «С людьми и для людей» и в Год белорусской женщины внести свой вклад в общее дело по повышению качества жизни.

В своих выступлениях удовлетворительно оценили работу районной профсоюзной организации, поблагодарили за взаимодействие и сотрудничество Наталья Филипенко, Надежда Романова, председатель первичной профсоюзной организации Бушевской школы Наталья Болдуева.

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Грамотами Буда-Кошелевского районного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки за активную и целенаправленную работу по укреплению социального партнерства, правовой, социально-экономической защиты членов профсоюза награждены: Надежда Романова, Эльмира Лосева, Елена Михалевич, Тамара Голубева, Светлана Сидорейко. За активную гражданскую позицию, постоянное участие в реализации молодежных акций и проектов, популяризацию личным примером профессии учителя грамоты райкома Белорусского профессионального союза работников образования и науки вручены Виктории Гурской, Станиславу Немцеву (награда вручена директору Уваровичской школы Александру Концевенко). За значительный личный вклад в развитие профсоюзного движения, целенаправленную работу по пропаганде идей профсоюзного движения, популяризацию акций и проектов Профсоюза грамот районного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки удостоены Тамара Кузьменкова и Елена Некрашевич.

Наталья Логунова

Фото автора