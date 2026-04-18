Участниками стали 60 юнармейцев в возрасте 13-14 лет из 6 школ района.

Соревновательный день состоял из таких состязаний как: смотр строя и песни «Мы – правнуки Победы!», где отряды продемонстрировали отличную строевую подготовку, исполняли строевые песни и сдавали рапорт военному комиссару военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денису Мониту, состязание «К защите Отечества готов!» по стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата Калашникова, конкурсы «Визитная карточка отряда» и командиров отрядов «Интеллектуальная викторина – «Зарница учит». Юнармейцы ловко и смело прошли все тематические этапы игры в борьбе за место в тройке лидеров.

По итогам игры победу одержал отряд «Высота» Уваровичской школы, второе место у отряда «Рубеж» Коммунаровской школы, третье – у отряда «Факел» Пенчинской школы.

Поздравляем победителей и желаем отряду «Высота» победы в областном этапе игры «Зарница».

Татьяна Титоренко

Фото Анастасии Лосевой