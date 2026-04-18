Сегодня совместными усилиями членов Молодежного совета при райсовете, БРСМ, коммунальных служб проводятся подготовительные работы перед укладкой тротуарной плитки. В благоустройстве принимает участие председатель райсовета Сергей Халдай.



Следует напомнить, что в истекшем году проект членов Молодежного совета при районном Совете депутатов третьего созыва «Актыўная зона «Удачны прыпынак» стал победителем областного конкурса гражданских инициатив. На ул. Ленина вблизи существующей детской площадки скоро появится еще одна оборудованная площадка. Состоять она будет из уличной общественной ремонтной станции для обслуживания велосипедов с насосом для подкачки шин, велопарковки, стойки для зарядки мобильных устройств.

Новые скамейки, посадка зеленых насаждений, установка qr-кодов с возможными экскурсиями, направленными на сохранение историко-культурного наследия – все это входит в проект. Его реализация поспособствует не только активному и здоровому образу жизни населения, но позволит повысить функциональность и привлекательность центральной территории города.

Татьяна Титоренко

Фото Натальи Логуновой