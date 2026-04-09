Основной темой стало социально-экономическое развитие региона. Артем Гришай отметил, что по итогам работы в 2025 году район занял первое место (в группе с численностью жителей до 30 тысяч человек).

– В этом достижении есть и заслуга коллектива вашего предприятия, – сказал Артем Сергеевич. – Вы вносите значительный вклад как в производство, так и в валовой сбор зерна. Напомню, что в 2025 году аграрии Будакошелевщины намолотили 154,5 тыс. тонн зерна, что в 1,4 раза больше, чем в 2024-м. Из них более 105 тысяч тонн было получено на полях РУП «Белоруснефть-Особино».

Артем Гришай ознакомил работников с ключевыми показателями социально-экономического развития района в первом квартале. Среднемесячная зарплата превысила 2100 рублей, инвестиции в основной капитал составили около 27 млн рублей. Производство сельскохозяйственной продукции – на уровне 108 процентов. Открыто 5 вновь созданных организаций. Планируется ввод в эксплуатацию более 2200 квадратных метров жилья. В целом по итогам первого квартала просматривается выполнение 8 из 9 прогнозных показателей и заданий социально-экономического развития.

Во время встречи главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Марина Агажельская проинформировала о проведении в ближайшее время ряда мероприятий к памятным датам – 40-летию аварии на ЧАЭС, Дню Победы, Дню государственного герба, государственного флага и государственного гимна Республики Беларусь, и пригласила присутствующих принять в них участие.

Евгений Коновалов

Фото автора