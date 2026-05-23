Для 32 учащихся 11-х класса и девятиклассников средней школы №1 райцентра – Школы мира на торжественной линейке прозвучал последний звонок.

Выпускников и педагогов поприветствовал председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль:

– Последний звонок – это знаковый момент в жизни, который отделяет беззаботное детство от серьезной взрослой жизни. Каждый из вас обязательно запомнит этот день – символ начала нового пути, наполненного большими делами и важными событиями. Позади остается школа, в которой вы, ребята, обрели знания, жизненный опыт, верных друзей и мудрых наставников.

Впереди ждут первые серьезные испытания – выпускные экзамены и выбор профессии. Уверен, вы достойно справитесь с ними. Ведь родители и учителя вложили много времени и сил для того, чтобы у вас все получилось.

Но сколько бы интересных событий ни происходило в юности, школьные годы в памяти останутся навсегда: душевное тепло первой учительницы, поддержка родителей, забота всех, кто давал знания и был рядом.

Слова благодарности и поздравления сегодня – учителям. Успехи ребят – безусловно, и ваши успехи. Побеждая в олимпиадах, спортивных турнирах, творческих конкурсах, ваши ученики поровну делят все эти достижения с вами. Потому что все эти годы вы помогали детям раскрыть себя, воспитывали в них любовь к Родине, учили главному – ответственности за свои поступки.

Глава района пожелал всем, для кого сегодня прозвенит последний звонок, новых успехов, новых целей и новых побед.

На линейке сегодня звучали слова благодарности не только ребятам, учителям, но и родителям. Отличившие педагоги, учащиеся были отмечены благодарственными письмами. Ребята младших классов поздравили выпускников и вручили им символические билеты на скорый поезд «Детство-взрослая жизнь». А те, в свою очередь, пожелали девчонкам и мальчишкам учиться только на одни десятки.

Шары, улетающие в небо, сердечки от родителей, школьный вальс и последний школьный звонок – все это создавало непередаваемую атмосферу.

Впереди у 32 юношей и девушек 11 класса СШ №1 – экзамены, поступление в вузы и ссузы, профессиональная карьера и большая насыщенная жизнь. А школа, которая дала им знания и добрых наставников, навсегда останется в их сердцах. Ребята не только мечтают стать журналистами, предпринимателями, юристами, педагогами, но и уже упорно идут к своей цели. Отрадно, что молодежь понимает: от них зависит не только их будущее, но и будущее родной Беларуси.

Наталья Логунова

Фото автора