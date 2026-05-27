Мероприятие организовано в рамках республиканской информационно- образовательной акции «Беларусь против табака» и направлено на профилактику болезней системы кровообращения. Все желающие смогли узнать артериальное давление и индекс массы тела. С участниками акции были проведены беседы и индивидуальные консультации о вреде табакокурения, отказе от вредных привычек, по формированию здорового образа жизни и здоровому питанию. Специалисты также провели обучение правилам измерения артериального давления и анкетирование по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Наталья ЛОГУНОВА

фото из архива участников