В Беларуси проходит масштабный проект по продвижению отечественной продукции — «Кожная пятнiца — роднае, сваё». Его цель — показать богатство и качество белорусских товаров, подчеркнуть их конкурентоспособность и сделать поддержку национального производителя доброй традицией.

Каждую пятницу жители страны смогут присоединиться к акции: купить белорусские продукты, надеть одежду отечественных дизайнеров, послушать национальную музыку и поделиться этим в социальных сетях с хештегами #ДеньРодногоСвоего или #ДзеньРоднагаСвайго.

Присоединиться к проекту могут торговые объекты, индивидуальные предприниматели, организации сферы услуг и обычные покупатели. Для юридических лиц и ИП предусмотрена простая процедура: необходимо зайти на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли, выбрать баннер «Кожная пятнiца — роднае, сваё» и заполнить регистрационную форму. После этого участник самостоятельно определяет формат своего участия — от проведения тематических акций до оформления торговых залов в национальном стиле.

Особое внимание уделяется культуре потребления и популяризации белорусских традиций. Акция охватывает все сферы: от продовольственных и непродовольственных товаров до музыки, одежды и национальной кухни. Белорусские дизайнеры активно развивают новые направления, открывают бутики, а производители создают продукты, которые уже получили признание за пределами страны.

Организаторы подчеркивают, что проект должен стать душевным и красивым праздником, объединяющим людей вокруг родного языка, национальных ценностей и качества отечественной продукции. «Белорусская пятница» может превратиться в семейную традицию — накрыть стол с нашими продуктами, встретить гостей в одежде белорусских брендов и сопроводить вечер музыкой и стихами на родном языке.