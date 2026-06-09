С 1 июля 2026 года в Беларуси меняются правила для самозанятых (тех, кто платит налог на профессиональный доход — НПД), об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам.

Главное нововведение: теперь каждый месяц нужно будет перечислять минимум 45 рублей — даже при отсутствии дохода.

Для кого есть послабление?

Пенсионеры будут платить меньше — 18 рублей в месяц. Это с учетом льготы по взносам в ФСЗН.

Когда это работает?

Если ваш доход за месяц составил меньше 450 рублей, налог считается не по обычной процентной ставке, а по фиксированному тарифу: 45 рублей (или 18 для пенсионеров).

Важный момент: платить все равно придется, даже если вы не работали.

Что делать тем, кто зарегистрирован, но не ведет деятельность?

До 30 июня 2026 года рекомендуется сняться с учета в приложении «НПД». Путь: «Настройки» → «Учетная запись» → «Снятие с учета». Если этого не сделать, с 1 июля налог начнут начислять даже при нулевом доходе.