Лельчанин на прием граждан пришел с рядом вопросов, касающихся микрорайона Западный райцентра, а также с благодарностью к депутатам за внимание к проблемам людей. В ходе беседы ему были даны разъяснения.

Далее Екатерина Зенкевич провела мониторинг цен в торговом объекте и пообщалась с работниками и покупателями, чтобы узнать их мнение о качестве товаров. Лельчане выразили удовлетворение разнообразием ассортимента.

Руководитель также поздравила многодетную семью Андрея и Кристины Астапович, у которых родился третий ребенок. Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Трэці — Бацькаў». Екатерина Зенкевич подчеркнула важность поддержки многодетных семей:

«Дети – это наше будущее, это новые страницы истории Лельчицкого края и всей страны».

Гомельщина официально