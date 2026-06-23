В поединке, посвященном событиям Великой Отечественной войны, сразились команды гимназии райцентра и средней школы №1 г. Буда-Кошелево.

Ребята отвечали на вопросы различной сложности, оживленно обсуждали вопросы, предлагали свои версии и радовались верным ответам.

Игра получилась насыщенной и познавательной. Состязание подарило всем хорошее настроение. Каждая из команд стремилась стать первой. Победу одержали игроки из СШ №1 г. Буда-Кошелево.

Команды были награждены дипломами и сладкими подарками.

Ирина СНЕЖНА

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