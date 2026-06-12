Торжественное, красивое и желанное событие собрало сегодня в зале кинотеатра «Крынiца» выпускников, педагогов, родителей.

К слову, 11-й класс СШ №1 в этом учебном году – самый большой в районе. 32 юношам и девушкам в торжественной обстановке заместитель начальника отдела образования Наталья Козырева и директор школы Ольга Володина вручили аттестаты об общем среднем образовании. А Егор Жигалин удостоен документа особого образца и золотой медали за успехи в учебе.

Запоминающимся и важным событием выпускной вечер стал и для классного руководителя Станислава Сильченко. Для молодого педагога – это первый выпуск, но со знаком качества. Активные, дружные, амбициозные, грамотные ребята уже совсем скоро будут пробовать свои силы, чтобы стать студентами вузов и учащимися ссузов. Классный руководитель уверен, что все у них обязательно получится.

В этот вечер звучало немало слов признательности и благодарности в адрес первых учителей и тех педагогов, кто давал знания по различным предметам и поддерживал в трудную минуту.

Наталья Логунова

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