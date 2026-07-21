В эти дни в Гомельской области отмечается повышенный интерес к теме оформления медсправок для школьников и дошкольников к 1 сентября. Об этом сообщила главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Марина Васильцова на брифинге о прохождении медосмотров в учреждениях здравоохранения региона к началу учебного года, передает корреспондент БЕЛТА.



Актуальный порядок оформления медицинских справок о состоянии здоровья детей напомнили в главном управлении по здравоохранению. «В эти дни видим повышенный интерес. Однако напоминаем, что диспансеризация детейпроводится в течение всего года — в месяц рождения ребенка. По ее результатам и выдается медицинская справка о состоянии здоровья для предоставления в учреждение образования. Подчеркну: оформляется она в месяц рождения ребенка», — рассказала Марина Васильцова, отметив, что если ребенок уже посещает сад или школу и срок действия справки не истек, то оформлять новую нет необходимости. К 1 сентября справка обязательна только для детей, которые впервые оформляются в детский сад или школу.

Учреждения образования принимают документы, выданные в течение календарного года. Справка действует от 6 до 12 месяцев, напомнила главный специалист отдела организации медицинской помощи.

Порядок прохождения обследований не изменился. «Осмотр проводит врач-педиатр участковый, который оценивает результаты диспансеризации и оформляет справку. B стандартный перечень диспансеризации дошкольников и школьников входят: антропометрия, оценка остроты слуха (с 11 лет) и зрения, осмотр стоматолога, педиатра, для девочек с 14 лет — гинеколога. Более расширенные осмотры проводятся перед поступлением в детский сад, школу, а также в определенные возрастные периоды, например в 15 и 17 лет. Дополнительные обследования проводятся при наличии показаний», — перечислила Марина Васильцова.

«В первую очередь летом стоит пройти обследование и посетить врача рекомендуется детям, у которых закончился срок действия предыдущей справки. Это касается деток, родившихся в летние месяцы», — акцентировали в главном управлении по здравоохранению.

Медицинская справка необходима не только для подтверждения состояния здоровья ребенка. «На ее основании определяется группа для занятий физкультурой, учитываются особенности зрения и осанки при рассадке в классе, а также указываются рекомендации по специальному питанию, если оно требуется. При необходимости посещения санаторных групп или специальных образовательных учреждений требуется дополнительное заключение врачебно-консультационной комиссии или центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», — разъяснила главный специалист.

Фактически нет необходимости одномоментно брать медсправки всем детям к началу нового учебного года. «Родителям стоит планировать посещение поликлиник заранее. Это позволит избежать сезонного ажиотажа и обеспечит комфортное начало учебного года для детей и семей», — подчеркнула главный специалист. Марина Васильцова также отметила, что в настоящее время эта кампания проходит в штатном режиме, при необходимости будут приняты меры.