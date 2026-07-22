Вопрос, с которым пришел житель райцентра на прием к парламентарию, касался благоустройства г. Буда-Кошелево. В частности, мужчина акцентировал внимание на несвоевременном обкосе дворовых территорий работниками коммунальной службы. Также попросил обратить внимание на канал водоотведения в микрорайоне Восточный, который зарос растительностью и нуждается в очистке, удалить сухие деревья возле детской площадки по ул. Лавриновича и гимназии райцентра.

В целях решения озвученных проблем Руслан Вегера обсудит их с ответственными службами.

Татьяна Титоренко

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