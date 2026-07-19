В сентябре выезды нотариусов нотариальной конторы Буда-Кошелевского района в населенные пункты запланированы:



3 сентября – Уваровичский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-75);

4 сентября – Коммунаровский с/с с 9.00 до 11.00 (тел. 7-74-75);

8 сентября – Потаповский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-76);

11 сентября – Узовский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-75);

15 сентября – Октябрьский с/с с 9.00 до 10.00, Широковский с/с с 10.30 до 11.30 (тел. 7-74-76).

Выезд осуществляется при наличии не менее одной заявки на совершение нотариального действия и (или) оказание услуги правового и технического характера, поданной не позднее рабочего дня, предшествующего дате выезда, предусмотренной графиком.