Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд уголовное дело по обвинению пособника нацистов Александра Буглая в геноциде белорусского народа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.

Отмечается, что Буглай возглавлял военизированное подразделение с наименованием «Белая команда». Позже оно было реорганизовано в роту, затем — в батальон, который с декабря 1943 года стал называться «Боевой добровольческий батальон имени Буглая».

Данное уголовное дело выделено в специальное производство.

По материалам дела, обвиняемый с начала дислокации на оккупированной территории БССР в составе вооруженных организованных групп при 551-й полевой комендатуре и Гомельской полевой жандармерии, а также «Белой команды» возглавлял указанные формирования и исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии.

В частности, Буглай на территориях Гомельской, Минской и Могилевской областей под предлогом связи с советскими партизанами организовывал и совершал карательные операции и преступные акции, в ходе которых уничтожены путем расстрелов не менее 174 человек из числа мирных граждан, включая заведомо престарелых и не менее 27 детей; сожжено не менее 238 жилых домов и иных строений; похищено путем разбоя имущество населения; угнано в рабство не менее 77 человек.

Следственная группа Генеральной прокуратуры собрала неопровержимые доказательства вины коллаборанта.

В истории Беларуси это восьмое направленное в суд уголовное дело в отношении нацистов и их пособников о геноциде.