Сегодня около 10 часов в Буда-Кошелевском районе на 378 км автодороги М-8 «граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины» произошло столкновение автомобилей Renault и Jetta vs7.

В результате ДТП находившиеся в Renault 65-летняя пассажир погибла, 41-летняя водитель и мужчина (возраст устанавливается), а также двое детей (16 и 11 лет) госпитализированы. Из автомобиля Jetta vs7 доставлены в больницу 45-летняя водитель, пассажиры — 53-летний мужчина и 12-летняя девочка.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает: при управлении транспортом водитель должен следить за дорожной обстановкой, выбирать безопасную скорость движения, при ухудшении самочувствия или сонливости прекратить движение.





Госавтоинспекция Гомельщины