Именно так, вместе, ударной силой ведут уборочную кампанию в РУП «Белоруснефть-Особино». Она вступила в активную фазу и день ото дня только набирает обороты.

Являясь не только флагманом в промышленной сфере района по производству и переработке мяса птицы, но и крупнейшим предприятием по выращиванию сельскохозяйственных культур, РУП «Белоруснефть-Особино» стабильно демонстрирует соблюдение технологических процессов и культуру земледелия. Это позволяет предприятию как обеспечивать себя зерновыми в полном объеме, так и ежегодно вносить весомую лепту в общий хлебный каравай Гомельской области.

В эти дни жарко в полях не столь от солнечной и теплой погоды: огонь удовлетворения от работы светится в глазах каждого труженика – комбайнера, водителя, всех, кто так или иначе причастен к общему важному делу – сбору урожая нынешнего года.

Как отмечает главный агроном РУП «Белоруснефть-Особино» Сергей Банюк, 21 комбайн убирает озимый ячмень на полях Будакошелевщины, порядка 25 единиц занято на отвозке. Отрадно, что среди опытных аграриев 4 экипажа и 3 водителя из числа молодежи. Уверен в своих силах и технике, а также нацелен на достойный результат комбайнер Степан Жгельский. В прошлую уборочную кампанию именно он вместе с помощником Никитой Савельевым первыми на Гомельщине среди молодежных экипажей преодолели тысячный рубеж по намолоту зерновых. Однако победа для него – не самоцель, а мощный стимул для дальнейших трудовых достижений. «Конкуренция большая, но я не боюсь. Просто добросовестно делаю свое дело – убираю хлеб. За несколько дней в моем активе – более ста восьмидесяти тонн», – делится Степан Сергеевич. Далеко не первая, но близкая по душе страда наступила и для опытнейшего агрария Александра Тищенко. Ее он проводит на новой технике – комбайне КЗС-1218, выделенном ему в этом году за хорошую работу. Более вместительный бункер (порядка 7 тонн), укомплектованная и комфортабельная кабина – все это способствует высокому намолоту. К слову, Александр Александрович на каждой жатве – среди лидеров. Первое место среди старших комбайнеров занял он по итогам уборочной кампании 2025 года в областном соревновании. Лидерскую позицию сдавать не намерен и в нынешнем. «Хоть погода и не балует, но все будет хорошо, уборочную проведем достойно», – уверен в своих словах хлебороб.

После ячменя аграрии перейдут на озимые рапс, пшеницу и другие культуры, исходя из спелости и готовности к уборке. Так, сменяя одну фазу на другую, мирная битва за урожай плавно перейдет экватор и выйдет на финишную прямую, чтобы обеспечить каждого жителя нашей страны вкусным и ароматным хлебом, а для Беларуси – ее продовольственную безопасность.

Наталья Логунова

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