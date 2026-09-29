Республиканская акция «Дай лесу новае жыццё!» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Кампания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в лесхоз или лесничество. Лесохозяйственные учреждения подскажут участки, где требуется помощь волонтеров, обеспечат необходимым посадочным материалом и инвентарем. От добровольцев требуется лишь прибыть на место работы.

«С начала года в результате сильных ветров в лесном фонде Минлесхоза повреждено 19,4 тыс. га лесных насаждений, из которых 6,9 тыс. га требовали проведения сплошных санитарных рубок (на доступных участках). При этом около 72% повреждений сформировалось в июне-августе. В числе наиболее пострадавших лесхозов — Вилейский опытный, Жлобинский, Бегомльский. На учет как усыхающие насаждения поставлено 9,4 тыс. га, требующих проведения сплошных санитарных рубок», — отметили в пресс-службе Минлесхоза.

В 2025 году в акции «Дай лесу новае жыццё!» приняли участие более 50 тыс. человек. Высажено порядка 18 млн лесных растений. Новые леса созданы на площади 1,6 тыс. га, дополнение лесов проведено на 5 тыс. га.