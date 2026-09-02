В выпуске программы «Экономическая среда» важные цифры и тренды финансовой системы страны.

Эксперты отмечают:

— Общий объем депозитов населения превысил психологическую отметку в 25 миллиардов рублей. Ключевой тренд — устойчивый рост доверия к национальной валюте: 70 % всех вкладов сегодня размещены в белорусских рублях.

Это наглядное отражение процесса дедолларизации экономики и растущей уверенности людей в стабильности национальной валюты.

Тенденция прослеживается не только в структуре вкладов, но и в расчетах — все больше операций между бизнесом и гражданами, а также во внешнеэкономической деятельности проводится в рублях.

Население чаще выбирает рубль и как средство накопления, и как инструмент повседневных расчетов.

По оценкам МВФ, за последние годы доллар потерял порядка двух десятков пунктов в структуре международных резервов стран мира.

На этом фоне особенно важна работа по укреплению собственной финансовой устойчивости и диверсификации резервов.

Смотрите выпуск — эксперты раскрывают детали и отвечают на самые острые вопросы.

Мининформ Беларуси