В Минскую, Брестскую и Могилевскую епархии Белорусского Экзархата будет принесен ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую православную церковь.

Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской будет пребывать на территории Беларуси с 2 по 31 октября.

В Минске ковчег будет находиться 2-6 октября — в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», с 6 по 10 октября — в храме в честь святой блаженной Матроны Московской (город Минск).

Затем мощи доставят в Могилевскую епархию, где они будут находиться 11-21 октября. О месте пребывания святыни будет сообщено дополнительно.

А с 22 по 31 октября святыню доставят в приход храма в честь Рождества Христова города Бреста.

Святая блаженная Матрона Московская является одной из наиболее почитаемых русских святых. Ежедневно в Покровскую обитель Москвы, где пребывают ее мощи, стекаются тысячи верующих, чтобы приложиться к святыне и испросить у блаженной помощи и заступничества перед Господом, и, по молитвам святой, многие получают от Господа просимое.