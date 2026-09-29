30 сентября отмечали Всесветные бабьи именины и чествовали Веру, Надежду и Любовь вместе с их матерью Софией. Расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот день, чтобы изебажть неприятностей.





Что нельзя делать

Всесветные бабьи именины – день, когда женщинам негоже браться за тяжелую работу. Физический труд – задача мужчин, а их спутницам предписано отдыхать и молиться.

Заниматься рукоделием в этот день запрещалось. Наши предки говорили, что если пораниться иглой или спицей, то целый год придется слезы лить.

Нельзя выбрасывать еду, включая крошки со стола. Если не хотите попасть в долговую яму, остатки после трапезы следует отдать животным или птицам.

Не следует злоупотреблять крепкими напитками. Под влиянием хмеля можно совершить дурной поступок, за который будет стыдно.

Девушки на выданье в этот день не должны заплетать друг другу косы. Якобы из-за этого можно лишиться жениха: он передумает играть свадьбу и начнет встречаться с другой.

Матерям детей до года не рекомендовали оставлять чадо под присмотром пожилых. Было распространено мнение, что из-за этого малыш станет чахнуть.

В этот день не следует жениться, так как отношения дадут трещину.

Постарайтесь не ссориться в друзьями и соседями. Если поругаетесь, можете стать врагами.

Что можно делать

Нужно гнать от себя дурные мысли, стараться не завидовать и не желать людям зла.

Немаловажную роль в этот день в старину играла благотворительность. Наши предки стремились помочь всем, кто в этом нуждался.

Женщин и девочек с именами Вера, Надежда и Любовь в старину особо отмечали – их радовали подарками, угощали сладостями. Считалось добрым знаком пригласить к себе в гости тех, кого так зовут.

Мужчины в этот день брали на себя большую часть забот. Также они ходили на рыбалку: хороший улов считался залогом сытой зимы.

Приметы о погоде

Многие приметы этого дня касались погоды. Солнечный день наши предки считали залогом теплого октября, если же на улице было пасмурно, следующий месяц обещал быть холодным.

Дождь 30 сентября – предвестник ухудшения погоды. Ненастье задержится минимум на неделю.

Если облака быстро бегут по небу, на днях потеплеет.

В давние времена в составлении прогнозов людям «помогали» птицы, насекомые и животные. Например, считалось, что если петухи кукарекают раньше обычного, погода будет радовать до середины октября. Воробьев давно не видно? На улице будет тепло, но дождливо.

Если пауки по углам сидят, впереди бабье лето.

Подготовила Екатерина Зайкова