30 сентября отмечали Всесветные бабьи именины и чествовали Веру, Надежду и Любовь вместе с их матерью Софией. Расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот день, чтобы изебажть неприятностей.
Что нельзя делать
- Всесветные бабьи именины – день, когда женщинам негоже браться за тяжелую работу. Физический труд – задача мужчин, а их спутницам предписано отдыхать и молиться.
- Заниматься рукоделием в этот день запрещалось. Наши предки говорили, что если пораниться иглой или спицей, то целый год придется слезы лить.
- Нельзя выбрасывать еду, включая крошки со стола. Если не хотите попасть в долговую яму, остатки после трапезы следует отдать животным или птицам.
- Не следует злоупотреблять крепкими напитками. Под влиянием хмеля можно совершить дурной поступок, за который будет стыдно.
- Девушки на выданье в этот день не должны заплетать друг другу косы. Якобы из-за этого можно лишиться жениха: он передумает играть свадьбу и начнет встречаться с другой.
- Матерям детей до года не рекомендовали оставлять чадо под присмотром пожилых. Было распространено мнение, что из-за этого малыш станет чахнуть.
- В этот день не следует жениться, так как отношения дадут трещину.
- Постарайтесь не ссориться в друзьями и соседями. Если поругаетесь, можете стать врагами.
Что можно делать
- Нужно гнать от себя дурные мысли, стараться не завидовать и не желать людям зла.
- Немаловажную роль в этот день в старину играла благотворительность. Наши предки стремились помочь всем, кто в этом нуждался.
- Женщин и девочек с именами Вера, Надежда и Любовь в старину особо отмечали – их радовали подарками, угощали сладостями. Считалось добрым знаком пригласить к себе в гости тех, кого так зовут.
- Мужчины в этот день брали на себя большую часть забот. Также они ходили на рыбалку: хороший улов считался залогом сытой зимы.
Приметы о погоде
- Многие приметы этого дня касались погоды. Солнечный день наши предки считали залогом теплого октября, если же на улице было пасмурно, следующий месяц обещал быть холодным.
- Дождь 30 сентября – предвестник ухудшения погоды. Ненастье задержится минимум на неделю.
- Если облака быстро бегут по небу, на днях потеплеет.
- В давние времена в составлении прогнозов людям «помогали» птицы, насекомые и животные. Например, считалось, что если петухи кукарекают раньше обычного, погода будет радовать до середины октября. Воробьев давно не видно? На улице будет тепло, но дождливо.
- Если пауки по углам сидят, впереди бабье лето.
Подготовила Екатерина Зайкова