Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2026 г. №419 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. №1030» предусматривает расширение с 1 марта 2027 г. перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, определенного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. №1030.

С 11 августа 2026 г. белорусским субъектам хозяйствования предоставлена возможность заказа, получения кодов маркировки у оператора РУП «Издательство «Белбланкавыд» на отдельные виды молочных продуктов и сыров (сырков творожных, творожных изделий, сыров плавленых и иных видов молочных продуктов).

С учетом достигнутых договоренностей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в рамках Союзного государства, субъекты хозяйствования могут осуществлять передачу информации в ГИС «Электронный знак» о трансграничных отгрузках такой продукции в Российскую Федерацию, промаркированной кодами маркировки белорусского образца, полученными у РУП «Издательство «Белбланкавыд». Постановление №419 вступило в силу с 21.08.2026.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2026 г. №1017 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в Российской Федерации внесены изменения в Правила маркировки следующих видов товаров:

молочной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. №2099). В данную группу товаров с 1 сентября 2027 г. включены молочные каши (из кодов товарной номенклатуры 1901 10 000 0, 1904 20 100 0 и из кодов по классификатору 10.86.10.123, 10.86.10.136, 10.86.10.400);

бакалейной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. №1682). Из данной группы товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, исключены молочные каши, в том числе для детского питания (из кода товарной номенклатуры 1901 10 000 0 и из кода по классификатору 10.86.10.400);

мясной продукции (изделий колбасных и аналогичной пищевой продукции из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы), упакованной в потребительскую упаковку (постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. №1682).

По информации Управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району