В преддверии Дня учителя руководство района, представители отдела образования райисполкома, педагоги, школьники стали участниками диалога «Поколений связующая нить», прошедшего в Бушевской школе. В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай.

Символично, что проект, стартовавший в 2025 году, получил свое продолжение в нынешнем. В Год белорусской женщины мы говорим о мудрости, трудолюбии и удивительном даре учителей создавать вокруг себя атмосферу добра и созидания.

Педагоги с удовольствием участвовали в интерактивах «Слово учителя», «Связь поколений», «Облако учительских слов», «Признание», в ходе которых вспоминали своих первых учителей, обсуждали роль наставников в жизни человека и его будущего, по коротким фрагментам или отдельным кадрам угадывали названия фильмов и отвечали на вопросы, а в импровизированной мастерской создавали один из символов Беларуси – василек.

С напутственными словами к молодому поколению обратился ветеран педагогического труда Николай Ларионович Чепиков. Примечательно, что, воспитавший не одно поколение учеников, передав им свои знания, мудрость и опыт, он и сегодня открыт для общения с молодежью.

Как гимн профессии прозвучало совместное исполнение педагогами разных поколений строк из известной песни «Учат в школе».

Обращаясь к молодежи, начальник отдела образования райисполкома, член Совета районного отделения партии «Белая Русь» Надежда Романова отметила, что молодое поколение педагогов – надежда и опора нашего общества. Она призвала их вступать в ряды молодежного крыла партии «Искра» и районного отделения партии «Белая Русь», чтобы свою позитивную энергию направлять на добрые и важные дела на благо малой родины.

К профессиональному празднику Надежда Романова и лидер молодежного крыла «Искра» Станислав Сильченко вручили памятные подарки от партии «Белая Русь» ветеранам педагогического труда, председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Елена Парфененко – молодым специалистам.

Участники встречи сошлись во мнении, что учитель – это тот, кто закладывает фундамент единства в сердцах детей, кто учит любить свою землю и беречь ее историю, кто и сегодня, несмотря на все вызовы времени, продолжает сеять разумное, доброе, вечное.

Наталья Логунова

Фото Елизаветы Малой