Сегодня по этому поводу на площади Восстания состоялся торжественный митинг.
На протяжении четырех недель личный состав войск территориальной обороны вспоминал полученные ранее навыки, а также приобретал новые. Военнообязанные также приняли участие в командно-штабном учении.
Член Совета Республики Андрей Кривоносов выразил уверенность, что участники сборов оправдают высокое доверие народа и с достоинством пронесут через всю жизнь гордое звание защитников Отечества.
Отличившимся во время сборов вручили награды, в ответ военнообязанные поблагодарили командование и инструкторов за полученный опыт.