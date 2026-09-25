Сегодня по этому поводу на площади Восстания состоялся торжественный митинг.

На протяжении четырех недель личный состав войск территориальной обороны вспоминал полученные ранее навыки, а также приобретал новые. Военнообязанные также приняли участие в командно-штабном учении.

Член Совета Республики Андрей Кривоносов выразил уверенность, что участники сборов оправдают высокое доверие народа и с достоинством пронесут через всю жизнь гордое звание защитников Отечества.

Отличившимся во время сборов вручили награды, в ответ военнообязанные поблагодарили командование и инструкторов за полученный опыт.

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