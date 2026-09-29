Старение – это сложный процесс, который затрагивает все органы и системы организма. Многие из возрастных изменений обусловлены генетикой, образом жизни и болезнями. Основой здорового образа жизни в пожилом возрасте является отказ от вредных привычек, рациональный режим труда и отдыха, сбалансированное и умеренное питание, систематические и умеренные физические нагрузки, создание положительного эмоционального фона.

С помощью основных правил здорового образа жизни можно замедлить процесс старения и сохранить здоровье на долгие годы.

Питайтесь правильно:

— не переедайте, ужинайте за 3 — 4 часа до сна;

— сократите потребление жирных и сладких продуктов, а также изделий из муки высшего сорта и дрожжевого теста;

— уберите соль со стола, а все блюда недосаливайте;

— 2 — 3 раза в неделю на вашем столе должна быть рыба (она содержит полиненасыщенные кислоты ОМЕГА 3, которые защищают сосуды от атеросклероза);

— съедайте 400 — 500 граммов овощей, фруктов, зелени каждый день. Эти продукты богаты клетчаткой и снижают риск развития онкологических заболеваний;

— возьмите за правило: 100 — 150 граммов нежирного творога, кусочек сыра в 30 грамм и стакан кефира (они — главный источник кальция),

— выбирайте нежирные сорта мяса (курица, индейка);

— помните, что вода важнее, чем еда. Если вы не страдаете сердечной или почечной недостаточностью, то вам нужно около 1,5 литра чистой воды в сутки!

— правильно готовьте еду — варите, тушите, запекайте! Откажитесь от жареного, копченого, маринованного.

Двигайтесь!Движение — важная составляющая здоровья человека. Помните о том, что всего лишь час ходьбы в день продлевает вашу жизнь! Добавьте в свой распорядок дня ежедневную легкую зарядку, а занятия танцами, плаванием, скандинавской ходьбой 2 — 3 раза в неделю удвоят ваш потенциал здоровья. Главное — делать это регулярно. Откажитесь от курения и употребления алкоголя. Табак и алкоголь могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания и других. Помните, что отказ от курения снижает риск инсульта и инфаркта на 30%! Соблюдайте правила личной гигиены.Чистота рук, ежедневный гигиенический душ благоприятно скажутся на вашем здоровье. Такие процедуры, как баня, требуют осторожности: температура должна быть умеренно щадящей – 600–700С. Контрастные обливания прохладной водой помогут укрепить ваш иммунитет и сохранить молодость. Вовремя ложитесь спать. Полноценный сон даст возможность восстановить все органы и системы и зарядит силы на следующий день. За час до сна выключите телевизор, побудьте в тишине, выпейте чашку чая из ромашки или мелиссы с медом, проветрите спальную комнату. Очень полезно отдыхать и после обеда, но не более часа и не позднее 16.00. Меньше волнуйтесь. В нашей жизни, как бы то ни было, присутствуют стрессы. Принимайте все события, которые происходят, как факт. Не думайте о плохом, а направляйте свои мысли на изменение негативной ситуации к лучшему. Хорошо помогает избавиться от стресса какое-нибудь увлечение, поэтому найдите себе занятия по душе (вязание, рисование, пение, шитье). Общайтесь и учитесь чему-нибудь новому. Пенсионный возраст — не только хороший повод раскрыть свои творческие возможности, но и поделиться своим жизненным опытом и навыками с другими. Следите за своим здоровьем.Ежегодно проходите профилактические медицинские осмотры. Обязательно надо делать флюорографию, ЭКГ, сдавать общие анализы крови и мочи, крови на глюкозу и холестерин, а также проходить осмотры у гинеколога (для женщин) и уролога (для мужчин). Помните о важности ежегодной вакцинации против гриппа, ведь пожилые всегда находятся в зоне риска развития пневмоний, как осложнения вирусных инфекций.

Надо помнить, что здоровый образ жизни не имеет возрастных ограничений и приносит ощутимую пользу в любом периоде жизни!

В рамках республиканской акции «Уважение. Забота. Ответственность», приуроченной ко Дню пожилых людей, 1 октября с 9.00 до 10.00 будет организована горячая линия с врачом-экспертом УЗ «Буда- Кошелевская ЦРБ» Князевой О.А. по телефону 7-31-21.

Врач-эксперт УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Князева О.А.