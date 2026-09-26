10 октября Калинковичи станут столицей главного сельскохозяйственного праздника года. С 09.00 на площади Ленина и центральных улицах города развернутся выставка техники, тематические подворья районов Гомельской области, с 10.00 начнут работу торговые ряды и фуд-корты.

В 11.40 по улице Фрунзе стартует торжественное шествие передовиков уборочной кампании, тружеников села. Открытие праздника и чествование аграриев состоится в 13.00 на главной сцене на площади Ленина.

Музыка будет звучать в райцентре до позднего вечера — с 15.30 начнется концерт лучших творческих коллективов Гомельщины, культурная программа также запланирована в городском парке культуры и отдыха.

В 22.00 праздник завершится красочным фейерверком.

Гомельщина официально