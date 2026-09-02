Новые тарифы начнут действовать со 2 сентября 2026 года.

Это уже шестое изменение стоимости автомобильного топлива в нынешнем году, уведомили автолюбителей в пресс-службе концерна «Белнефтехим». До этого цены повышали с 5 августа, тогда бензин подорожал на 1 копейку.

Со среды, 2 сентября, стоимость всех основных видов горючего на АЗС «Белоруснефть» и других сетях страны вновь вырастет на 1 копейку.

Новые предельные розничные цены за 1 литр топлива составят:

АИ-92 – 2,61 рубля;

АИ-95 – 2,71 рубля;

АИ-98 – 2,93 рубля;

дизельное топливо – 2,71 рубля.

Говоря о причинах изменения цены, чаще всего ссылаются на объективные внешние факторы – это глобальное подорожание нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. В результате дорожает сырье, поступающее на наши НПЗ, и, соответственно, растут логистические затраты.

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