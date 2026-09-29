Массовая вакцинация стартует в октябре. Начало кампании совпадает с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

По данным Министерства здравоохранения, с октября по апрель количество случаев ОРИ традиционно увеличивается. Среди заболевших сейчас преобладают дети, на их долю приходится 68,2%.

В настоящее время распространяются преимущественно негриппозные вирусы. На риновирус приходится 47,3% выявленных случаев, на бокавирус – 20%, на вирусы парагриппа – 14,5%.

К новому сезону вакцины обновили

В сезоне 2026/2027 годов полностью обновлен штаммовый состав вакцин против гриппа. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в него включены три компонента: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 линии B/Victoria.

Для вакцинации за счет бюджетных средств будет использоваться российский препарат «Гриппол Плюс». Первая партия вакцины уже прошла обязательный лабораторный контроль качества и направляется в учреждения здравоохранения.

Желающие сделать прививку за собственные средства смогут выбрать четырехвалентные вакцины «Инфлювак Тетра» производства Нидерландов и французскую «ВаксигрипТетра». Для вакцинации против COVID-19 доступен российский препарат «Конвасэл». Прививки против гриппа и COVID-19 разрешается делать в один день.

Почему привиться рекомендуют в октябре

После вакцинации организму требуется время для формирования иммунного ответа. Обычно этот процесс занимает от двух до четырех недель, поэтому оптимальным периодом для прививки считается время до активного распространения гриппа.

Временно отложить вакцинацию необходимо при остром заболевании или обострении хронического. Решение о возможности проведения прививки принимается с учетом состояния здоровья человека.

Получить направление на вакцинацию можно в доврачебном кабинете поликлиники. При обращении необходимо иметь при себе паспорт. В Минздраве рекомендуют заранее сообщить в поликлинику по месту жительства о желании сделать прививку.

В период сезонного роста ОРИ также рекомендуется соблюдать респираторный этикет и личную гигиену, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку, по возможности избегать контактов с заболевшими и мест большого скопления людей.

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