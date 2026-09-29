По информации, поступившей от ОАО «РЖД», по техническим причинам 29 сентября 2026 года поезд №301 Адлер-Минск отправлением из Адлера 27 сентября 2026 года в 17.52 и прибытием в Минск 29 сентября 2026 года в 17.10 будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станцию Орша-Центральная (вместо Гомеля) до Минска. В Минск поезд прибудет ориентировочно в 18.20 (вместо 17.10).

Для доставки пассажиров, следующих в составе поезда №301 Адлер-Минск от станций Российской Федерации до станций участка Гомель-Минск, дополнительно назначен поезд №692 Минск-Гомель. Поезд отправится со станции Минск-Пассажирский 29 сентября в 19.25 и прибудет в Гомель в 23.55.

Более подробную информацию о расписании движения конкретных поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

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