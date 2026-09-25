За полвека непокоренная цитадель стала одним из самых посещаемых памятных мест Беларуси.

Комплекс увековечивает подвиг защитников Брестской крепости во время героической обороны в июне–июле 1941 года. В первые часы войны гарнизон был отрезан от Красной армии, но оказал ожесточенное сопротивление. Оборона продолжалась около месяца в условиях полного окружения, нехватки боеприпасов, продовольствия и воды.

В те годы стойкость защитников крепости стала одним из первых символов грядущей Победы. Легендарная цитадель над Бугом олицетворяет несломленный дух, стойкость и героизм советских воинов.

ONT NEWS