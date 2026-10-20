— на 98 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин».Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 70 км/ч;

— на 74 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для водителей легковых, мотоциклов и автобусов – 90 км/ч; для грузовых автомобилей – 70 км/ч;

— на Восточном обходе г. Гомеля в районе ООТ «18-й мкр-н». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №48 по ул. Советская в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 2 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины